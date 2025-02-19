Vatandaş Soğukta Ucuz Yemek Kuyruğunda... 'Mecbur Olduğum İçin...'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent genelinde hizmet sunan Kent Lokantalarının 17’ncisini Silivri ilçesinde açtı. Kent Lokantalarının önünde büyük kuyruk oluşurken, vatandaşlar kendilerine uzatılan mikrofona ekonomik durumlarını değerlendirdi.

35 yıl devlet memurluğu yaptığını belirten bir vatandaş geçinemediğini belirterek, “Bugün 19 bin lira maaş alıyorum, 15 bin lira kira veriyorum. Hükümet utansın, emeklileri ezdi. Kendi çocuklarının, torunlarının harçlığı değil bize verdikleri maaş. Utansınlar. Geçinemiyoruz. Burada gelip kuyruğa giriyoruz, yemek yiyoruz. Ben yiyorum, hanım yiyor, öyle kotarıyoruz günü” ifadeleriyle tepkisi dile getirdi.

'PARAM OLSA İSTEDİĞİM YERDE YERİM AMA...'

Eymen Ata isimli başka bir emekli vatandaşın durumu ise Türkiye’de emeklilerin durumunu bir kez daha gözler önüne gerdi. Ata, “Param olsa istediğim yerde yerim, ama yok, 14 bin 500 lira para alıyorum. Mecbur olduğum için burada bekliyorum. Vatandaş düşünülse biz böyle olmayız, hiç kimse düşünmüyor bizi. Herkes şimdi başka şeyler peşinde, millet burada sırada bekliyor” diye konuştu.

Kent Lokantalarının emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların ‘çok işine gelen bir şey’ olduğunun altını çizen Hasan Aksoy isimli vatandaş da “Bu kadar emekli insanın, bu soğukta bu kadar sıra beklemesinin nedeni ekonomik zorluklar. Her şey ortada; yapılacak şey, derhal bir seçim. Başka bir şey kurtarmaz şu anda Türkiye'yi” dedi.

‘3 KİRAM BİRİKTİ ÖDEYEMİYORUM’

Başka bir vatandaş ise, 2 engelli çocuğu olduğunu ve birikmiş kiralarını dahi ödeyemediğini belirterek, “Nereye gidiyorsak kapıları yüzümüze kapatıyorlar. Akşam gidiyorum eve huzursuzluk oluyor işsizlikten dolayı. Büyük bir kriz var ülkede. Onlar yiyor, içiyor, bizler de çekiyoruz. Onlar kimin sayesinde gelmiş, bu vatandaş sayesinde gelmiş. Cumhurbaşkanı, vatandaş sayesinde cumhurbaşkanı. Onlar yiyor içiyor, vatandaş rezillik çekiyor” dedi.

Kaynak: ANKA