Et ve Süt Kurumu Harekete Geçti: Ramazan Öncesi Kırmızı Et Hamlesi

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik buhran her geçen gün büyüyor. İğneden ipliğe gelen zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Ramazan ayının başlamasına 10 gün kala kırmızı et fiyatlarının artacağına dair iddialar konuşulmaya başladı. Et ve Süt Kurumu'ndan ise bu iddialar üzerine alınan tedbirlerle ilgili açıklama geldi.

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, piyasada arz sorunu olmadığını, fiyat artışlarının spekülatif hareketlerden kaynaklandığını belirtti. Üreticilerin kesimi ertelediğini ancak talebin devam ettiğini vurgulayan Kayhan, ESK olarak kasaplık hayvan ve karkas et tedarikini sağladıklarını ifade etti. Ayrıca, haksız kazanca karşı olduklarını ve piyasa dengesini korumak için gerekli müdahaleleri yapacaklarını söyledi.

ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, kurumun piyasayı düzenleme görevini yerine getirdiğini belirterek, "Üreticilerimizin maliyetlerini gözetiyor, tüketicilerin alım gücünü önemsiyor ve adil fiyat politikalarının hâkim olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

ESK olarak arz açığını belirleyip gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Kayhan, "Ramazan öncesi kasaplık hayvan ve karkas et tedarikimizi yaptık. Piyasada arz sıkıntısı bulunmuyor, fiyatlardaki dengesizlik tamamen spekülatif hareketlerden kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

Kayhan, haksız kazanca karşı olduklarını ve rekabet ortamını bozan girişimlere izin vermeyeceklerini de vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ise şöyle konuştu:

"Piyasadaki spekülasyonları önlemek amacıyla piyasa takip sistemimizle fiyat hareketleri yakından izlenmekte, spekülatif eylemlere karşı ilgili bakanlıklar ve kurumlarla işbirliği içinde gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Ayrıca, gıda arz güvenliği dikkate alınarak üretim planlaması ekseninde hazırlanmış olan yeni destekleme modelimizle verimli, sürdürülebilir, kaliteli ve kayıtlılığın esas alındığı bir üretim modeli hedeflenmektedir."

Kaynak: AA