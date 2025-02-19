Et ve Süt Kurumu Harekete Geçti: Ramazan Öncesi Kırmızı Et Hamlesi

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, kırmızı et piyasasındaki fiyat hareketliliği ve alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kayhan, fiyat artışlarının spekülatif hareketlerden kaynaklı olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Et ve Süt Kurumu Harekete Geçti: Ramazan Öncesi Kırmızı Et Hamlesi

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik buhran her geçen gün büyüyor. İğneden ipliğe gelen zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Ramazan ayının başlamasına 10 gün kala kırmızı et fiyatlarının artacağına dair iddialar konuşulmaya başladı. Et ve Süt Kurumu'ndan ise bu iddialar üzerine alınan tedbirlerle ilgili açıklama geldi.

Et ve Süt Kurumu Harekete Geçti: Ramazan Öncesi Kırmızı Et Hamlesi - Resim : 1

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, piyasada arz sorunu olmadığını, fiyat artışlarının spekülatif hareketlerden kaynaklandığını belirtti. Üreticilerin kesimi ertelediğini ancak talebin devam ettiğini vurgulayan Kayhan, ESK olarak kasaplık hayvan ve karkas et tedarikini sağladıklarını ifade etti. Ayrıca, haksız kazanca karşı olduklarını ve piyasa dengesini korumak için gerekli müdahaleleri yapacaklarını söyledi.

Et ve Süt Kurumu Harekete Geçti: Ramazan Öncesi Kırmızı Et Hamlesi - Resim : 2

ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, kurumun piyasayı düzenleme görevini yerine getirdiğini belirterek, "Üreticilerimizin maliyetlerini gözetiyor, tüketicilerin alım gücünü önemsiyor ve adil fiyat politikalarının hâkim olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

ESK olarak arz açığını belirleyip gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Kayhan, "Ramazan öncesi kasaplık hayvan ve karkas et tedarikimizi yaptık. Piyasada arz sıkıntısı bulunmuyor, fiyatlardaki dengesizlik tamamen spekülatif hareketlerden kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

Kayhan, haksız kazanca karşı olduklarını ve rekabet ortamını bozan girişimlere izin vermeyeceklerini de vurguladı.

Et ve Süt Kurumu Harekete Geçti: Ramazan Öncesi Kırmızı Et Hamlesi - Resim : 3

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ise şöyle konuştu:

"Piyasadaki spekülasyonları önlemek amacıyla piyasa takip sistemimizle fiyat hareketleri yakından izlenmekte, spekülatif eylemlere karşı ilgili bakanlıklar ve kurumlarla işbirliği içinde gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Ayrıca, gıda arz güvenliği dikkate alınarak üretim planlaması ekseninde hazırlanmış olan yeni destekleme modelimizle verimli, sürdürülebilir, kaliteli ve kayıtlılığın esas alındığı bir üretim modeli hedeflenmektedir."

Kırmızı Et Devlerine Ceza Yağdı: Milyarlarca Liralık Kayıt Dışı Vurgun!Kırmızı Et Devlerine Ceza Yağdı: Milyarlarca Liralık Kayıt Dışı Vurgun!Ekonomi

Kasap Kırmızı Et Satmayı Bıraktı! 'Sadece 10 Kişiden Biri Alabiliyor'Kasap Kırmızı Et Satmayı Bıraktı! 'Sadece 10 Kişiden Biri Alabiliyor'Ekonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Kırmızı et Ramazan Ekonomik kriz
Son Güncelleme:
Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor
CHP'li Uzun'dan Tepki: 'Emekli Yılı Bitti İndirim Gitti' CHP'li Uzun'dan 'İndirim' Tepkisi
Gıda Enflasyonu Çocukları Bodur Bıraktı! CHP'li Demir Acı Tabloyu Açıkladı Gıda Enflasyonu Çocukları Bodur Bıraktı
Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Çok Sert Yanıt! 'Haddini Aştı, Buram Buram Provokasyon Kokuyor' TÜSİAD Sessizliğini Bozdu, Yaylım Ateşine Tuttu
Emlak Konut'un Konut Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu... İşte Faiz Oranları ve Ödeme Planı Emlak Konut'un Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu
CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti