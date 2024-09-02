Vatandaş Bu Kış Yiyecek Bulamayacak: Çiftçi Borç Batağında!

Ekonomik kriz her kalemde kendisini gösterirken, en çok etkilediği alanlardan biri de tarım üretimi oldu. Enflasyonla birlikte maliyetlerin de fahiş artmasıyla üretmekte zorlanan çiftçiler, borçlanmak zorunda kaldı. Artan borçlar ve yüksek faiz de üreticileri üretemez hale getirirken, kredilerin ödenememesi gibi bir sorun da ortaya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, üreticilerin zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından takipteki alacaklarda izlenen borç tutarı 2 milyar 754 milyon TL. Bu tutarda Aralık ayına göre yüzde 32,9’luk bir artış yaşandı. Çiftçinin borcunu ödeyememesi durumunda ise ipotek karşılığı verdiği arsasını kaybediyor. Tapu Kayıt Bilgi Sistemi (TAKBİS) verilerine göre ülke genelinde tarım arazisine bankalar tarafından ipotek konulan yurttaş sayısı 2 milyon 231 bini buluyor. İpoteklerin yüzde 73’ü bankalar tarafından konuldu.

Birgün'ün haberine göre; ipotekli tarım arazilerinin toplam tarım arazisine oranı Manisa’da yüzde 27,1 olarak hesaplanırken Aydın’daki toplam tarım arazilerinin yüzde 26,4’ünü ipotekli araziler oluşturdu.

BU YIL ÇİFTÇİ ZARAR EDECEK, VATANDAŞ PAHALI ALACAK

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de üreticilerin içinde bulundukları çıkmazı, Niğde'de başlayan fasulye hasadı sırasında çiftçilerden dinledi. Gürer, fasulye hasadı devam ederken fiyatların düşüklüğüne ve çiftçinin zararına dikkat çekti. Üreticilerin sıkıntılarını dinleyen Gürer, “Ne ekerse eksin, bu yıl çiftçi zarar ediyor. Önümüzdeki yıl bu tarlalar ne olacak?” sorusunu sordu. Gürer, çiftçilerin bu şartlar altında tarım yapmasının mümkün olmadığını ifade etti. Gürer, fasulye hasadının başlamasına rağmen üreticinin memnun olmadığını belirterek “Türkiye'nin en kaliteli fasulyelerinden biri de Niğde'de yetişiyor. Kalitesi yüksek, bu yıl verim yüksek alındı ama fasulye üreticimiz fiyattan memnun değil. Fiyat tarlaya göre rafta 3 kat artıyor. Bu işte bir tuhaflık var. Üreticide düşen fiyat, market rafında düşmüyor. İthal fasulye dahi ülkemize geliyor ancak vatandaş markette fiyat nedeni ile kuru fasulye almakta dahi zorlanıyor ” diyerek, fasulyenin tarladan raflara gelene kadar fiyatının üç katına çıktığını söyledi.

ÇİFTÇİLERDEN PROTESTO

Edirne’de girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle zor günler geçiren çiftçiler de protesto gerçekleştirdi. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın Merkez’e bağlı Büyükdöllük köyüne gideceğini öğrenen çiftçiler, program öncesi traktörlerle konvoy oluşturarak iktidara ve tarım politikalarına tepkilerini gösterdi.