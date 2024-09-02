Suudi Arabistan'daki Dev İhaleyi Tekfen Holding Kazandı

Tekfen Holding iştiraki, dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Aramco'dan ihale aldı.

Tekfen Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Aramco'dan Suudi Arabistan'da "Package-16 MGSE III: Jeddah Cluster" boru hattı projesini mühendislik, tedarik ve kurulum işleri olarak üstlenmek üzere ihaleyi kazandığı bildirimini aldı.

Açıklamaya göre proje bedelinin yaklaşık 212 milyon dolar seviyesinde olduğu öngörülüyor. Projenin 40 ay sürede tamamlanması hedefleniyor.