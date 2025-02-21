Van'da Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Yeni Tarife Açıklandı

Van'da bu Ramazan ayında pidenin fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

Van'da Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Yeni Tarife Açıklandı

Van'da 310 gram Ramazan pidesinin fiyatını Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar ve Kasaplar Odası Başkanı Sabri Işık duyurdu. Işık, Ramazan pidesinin 20 TL olduğunu açıkladı.

RAMAZAN PİDESİ 20 LİRADAN SATILACAK

Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar ve Kasaplar Odası Başkanı Sabri Işık, "Pide üretim maliyetlerinde un fiyatları yüzde 40, işçilik ücretlerinde yüzde 45, işletme giderlerinde yüzde 40 ve enflasyon oranın yüzde 45 olmasına rağmen Türkiye genelinde pide artışları yüzde 28 ile yüzde 35 olurken, Van ilimizde pide fiyat artışını yüzde 25'te tuttuk. Bu kararların alınmasında öncelikle fırıncı esnafımızın vatandaşın alım gücünü göz önünde bulundurarak, Ramazan pidesini makul fiyatlandırma konusunda göstermiş oldukları özveriden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Çoğu ilde 250 gram Ramazan pidesi 20 TL iken, Van ilimizde 310 gram Ramazan pidesi 20 TL'ye satılacaktır. Bu vesile ile Ramazan ayının birlik, beraberlik, barış, kardeşlik yardımlaşma ve dayanışmamızı pekiştireceğini temenni eder, herkese hayırlı işler, bol kazançlar dilerim" dedi.

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Kaynak: İHA

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