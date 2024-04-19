Uzmanı açıkladı, tek tek sıraladı: Emekli maaşına neden zam yapılmıyor?

Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çelik, "Emeklilere zam yapılmamasının nedeni kaynak meselesi değil" dedi.

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Uzmanı açıkladı, tek tek sıraladı: Emekli maaşına neden zam yapılmıyor?

En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseltilmesi sonrası emekli maaşlarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin hesap- kitap işi olduğunu, devletin gelir ve giderleri arasındaki dengenin korunması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin karşılıksız gelir kaynaklarına sahip olmadığını belirtmişti.

"Kaynak yok" iddiaları sonrası emekliler her geçen gün yoksulluğa sürüklenirken, Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşlarına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"NEDENİ KAYNAK MESELESİ DEĞİL"

Çelik, "Emeklilere zam yapılmamasının nedeni kaynak meselesi değil. Emeklilere daha az kaynak ayrılmasıdır. Sebep neoliberal ezberdir: Aman alım gücü ve talep artmasın! Kemer sıkma politikası" dedi.

Uzmanı açıkladı, tek tek sıraladı: Emekli maaşına neden zam yapılmıyor? - Resim : 1

"KAYNAK SORUNU YOK"

"SGK'ye yapılan bütçe transferlerinin merkezi bütçeye oranı 2023'te 15,9 iken 2024'te 10,2'ye düşürülüyor" diyen Çelik, "Emeklilere yapılan ödemeler Türkiye'de GSYH'nin yüzde 4,1'i iken Avrupa ülkelerinde yüzde 9,5. Kaynak sorunu yok" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİYE VERİLMİYOR"

Çelik, "Kaynak var ama emekliye verilmiyor. Şu boş neoliberal 'kaynak yok' lakırdısını bir yana bırakmak lazım" diye belirtti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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