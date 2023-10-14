Uzmanı açıkladı: Konut piyasası tepetaklak oldu!

Türkiye'de artan enflasyon ve dolar kuruyla inşaat sektöründe artan girdi maliyetleri konuta erişimi her geçen gün zorlaştırmaya başladı.

Pandemi dönemi ile başlayan düşük faizli krediler ve maddi genişlemeler hakkında değerlendirmede bulunan Elfi Gayrimenkul Kurucusu ve Broker'ı Özkan Aydemir, "Türkiye'de konut fiyatları pandemi dönemi ile başlayan düşük faizli krediler ve maddi genişleme sebebiyle hızla yükselişe geçti. Son zamanlarda merkez bankasının faiz artırımları, inşaat ve arsa maliyetlerindeki yükselişler ve enflasyon baskısı sebebiyle konut piyasası satışlarında gerileme başladı" dedi.

"KONUT EDİNMELERİ İYİCE ZORLAŞTI"

"Türkiye'de konut finansmanına erişim aylık yüzde 0,64 faiz oranlarından yüzde 3,39'lara çıktı" diyen Aydemir, "Örnek olarak yüzde 0,64’den 1 milyon kredi kullanımda aylık 11 bin 964 lira geri ödemeye bağlı toplam ödeme 1 milyon 435 bin iken şimdi yüzde 3,39’dan hesapladığımızda 34 bin 532 lira aylık ödeme ve 4 milyon 143 bin 800 lira toplam ödeme yapılmaktadır. Konut fiyatlarının son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde artması özellikle orta seviyedeki vatandaşlarımızın konut edinmelerini de iyice zorlaştırdı" ifadelerini kullandı.

Özkan Aydemir

"FİYATLARI YUKARI ÇEKMEKTEDİR"

"Büyükşehirlerde konut arzı talebi karşılayamaz hale gelmiştir" ifadelerine yer veren Aydemir, "Haliyle bu sıkışma fiyatları yukarı çekmektedir. Önümüzdeki yıllarda büyük dairelerin yerlerini daha küçük ve kullanışlı dairelerin alacağını rahatlıkla öngörebilmekteyiz. Bununla birlikte son dönemde site aidatlarındaki artış ve hatta kira rakamlarına yakın yapılan ödemeler sosyal donatılı sitelere ilginin azalmasına sebebiyet vermiş durumdadır" dedi.

"KAÇAK YAPILAŞMA BAŞLADI"

Önümüzdeki süreçte fiyatlardaki artış ve ödeme araçlarındaki çeşitliliğin azalmasına bağlı olarak temelden veya inşaat yapımındaki konut projelerindeki satışlarının hız keseceğini belirten Özkan Aydemir, "Satıcı piyasasından alıcının fiyat belirlediği bir sürece geçildiği çok açıktır. Firmaların son yıllarda fiyatların aşırı yükselmesi ve konut finansmanına erişimin zorlaşması ile şirket içi vadelendirme yapmaları, 2. el daire, araç veya arsa arazi takaslarını da kabul etmesi gerektiğini ısrarla belirtmekteyiz. Sektörde daralmanın her gün daha da hissedildiği bir dönemde olduğumuz gerçeğinin unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Nüfus artışı, alınan göçler, boşanma ve evlenme oranlarına baktığımızda yeterli konut arzının olmaması, yeni imar bölgelerinin açılmaması, mevcut imarlı bölgelerde altyapı çalışmalarının sağlanamaması, inşaat ve arsa maliyetlerinin sürekli artması fahiş fiyatların oluşmasına sebep oldu. Fiyatlardaki artışlardan dolayı vatandaşlarımız kaçak yapılaşma, hobi bahçeleri, tiny house gibi farklı arayışlara ve çözümlere yönelmeye başlamışlardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem