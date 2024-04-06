Uzman isim tek tek hesapladı: 60 liralık sigaranın ne kadarı devletin kasasına gidiyor?

Sigaraya gelen son zamların ardından birçok sigaranın fiyatı 60 TL’nin üzerine çıktı. Zammın ardından sigaradan alınan vergi de yeniden yurttaşların gündemine girdi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 60 TL olan bir sigara paketinin vergisini hesapladı. Bingöl’ün hesabına göre sigaradan alınan vergi yüzde 80 oranında… Bu hesaba göre, yurttaşın sigaraya ödediği 60 TL’nin 48 lirası vergi olarak devlete gidiyor.

Bingöl, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bugün ortalama 60 liraya satılan bir paket sigarada vergi yükü yaklaşık % 80 civarındadır. 60 liralık bir paket sigaranın ortalama 48 lirası vergi, geri kalan 12 lira ise üretici maliyeti, dağıtım gideri, satıcı kârı gibi unsurlardır. Yani bir paketteki 20 dalın 16 dalı vergidir" İfadelerini kullandı.