Kredi kartı sahiplerine kötü haber

Resmi Gazete'de yayımlanarak duyurulan yeni düzenlemeye göre, kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı değiştirildi.

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Kredi kartı sahiplerine kötü haber

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gidildi. Buna göre, kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.

Söz konusu oranın, aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verildi.

Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25’e yükseldi. Kredi kartıyla nakit avans çekiminde uygulanacak azami faiz oranı 16 Mart'ta yüzde 4,42’den yüzde 5’e yükseltilmişti.

Kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5 olarak belirlenmişti.

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