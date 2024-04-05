O sigara grubuna kallavi zam: 70 TL'ye merdiven dayadı!

Seçim sonrası zam rüzgarı esmeye başladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Dün Winston grubu sigaralar 8 TL zam geldiği belirtilmişti.

Erol Dündar, bugün Philip Morris grubuna da aynı miktarda zam geldiğini açıkladı.

Son zamla birlikte Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 TL'ye yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem