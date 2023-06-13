Uşak'ta simit ve pideye zam!

Uşak'ta simit, poğaça ve kıymalı pide fiyatlarına zam yapıldı. Böylece simit fiyatlarına 6 ay sonra yeni bir zam yapılmış oldu.

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Uşak'ta simit ve pideye zam!

Uşak’ta 5 TL’den satılan 100 gram normal simit 6 TL’den satılmaya başladı. Kıymalı pide fiyatlarına da zam geldi. Ekmeğin gramajı artırılarak zam yapılması söz konusu.

10 TL’den satılan açma boğaca gibi unlu mamullerin fiyatı da 15 TL’ye yükseldi. Kıymalı pide fiyatlarına da yüzde 55 oranında zam geldi. Yeni tarifeye göre; daha önce 52 TL olan 250 gram normal kıymalı pide, peynirli, ıspanaklı ve kaşarlı pide 80 TL, halen 60 TL’den verilen soğansız özel pide 70 TL, kuşbaşılı pide de 115 TL oldu. Lahmacun ise yeni tarifeye göre adedi 35 TL den satılması gerekiyor.

UŞAK'TA SIRADA EKMEK ZAMMI VAR

Şu anda 5 TL’den satılan 230 gram ekmek için fırıncılar gramajının 250 gram yapılarak 7,5 TL den satılması talebinde bulundu. Ekmeğe 2022 yılında 4 kez zam gelmiş, en son zam ise geçtiğimiz Aralık ayında yapılmış, 4 TL’den satılan 230 gram ekmek 5 TL’den satılmaya başlamıştı.

"10 TL'YE SATILMASI GÜNDEME GELEBİLİR"

Uşak’ta simit, kıymalı pideye yapılan zamlara ve ekmeğe yapılması beklenen zamları değerlendiren Uşak Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şeref Parlas, "Devletin pandemi döneminde fırınlara verdiği un tahsisi Mayıs ayı sonu itibarıyla sona erdi. Başta akaryakıt olmak üzere işçilik, susam her şeye defalarca zam geldi. Fırıncı ve unlu mamul üreten esnaf işin içinden çıkamaz hale geldi. Ekmek fiyatları, önümüzdeki günlerde yeniden düzenlenecek. 250 gram civarında ekmeğin 7 - 7,5 TL’den satılması söz konusu. Ancak zamlar bu şekilde gelmeye devam ederse çok sürmez Ekim ayında 10 TL’den yeni bir zam yapılması gündeme gelebilir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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