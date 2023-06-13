Merkez Bankası'nda Gizem Uzuner görevden alındı

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan, bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden aldı.

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Merkez Bankası'nda Gizem Uzuner görevden alındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan, bankada ilk görev değişikliğine imza attı. Sözcü'nün haberine göre, bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner’in görevden alındığı öğrenildi. Uzuner’in kurumda kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.

Erkan, 9 Haziran’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararı ile TCMB Başkanlığı’na atanmış ve Şahap Kavcıoğlu’ndan görevi devralmıştı.

GİZEM UZUNER KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Gizem Uzuner, lisans eğitiminin bir kısmını Sofya’da MT&M College’da okudu.

Yüksek lisansını ise Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansal Ekonomi bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi esnasında Amerika ve Yunanistan'da çeşitli şirketlerin finans departmanlarında çalıştı. Türkiye’de ise Gedik Yatırım Holding Kaldıraçlı İşlemler Departmanı'nda ve Destek Menkul Değerler'de araştırma bölümünde görev aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkilendirmesiyle Türev Araçlar ve İleri Düzey lisanslarına sahip.

2015'de kadrosuna dahil olduğu Bloomberg HT’de Araştırma Müdürü olarak kariyerine devam etti. 2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atandı.

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