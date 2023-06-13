Aydın'da toplu ulaşım ücretlerine zam!

Aydın'da şehiriçi minibüsleri ve taksiler olmak üzere toplu ulaşım ücretlerine yüzde 38 ile 48 oranında zam yapıldı.

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Aydın'da toplu ulaşım ücretlerine zam!

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME), artan maliyetler gerekçesiyle toplu taşıma ücretlerine ek zam talebini gündeme aldı.

Şoför esnafların zam talebi üzerine olağanüstü toplanan UKOME’de talep kabul edilirken, alınan karar ile birlikte Aydın’da şehiriçi minibüs fiyatları ve taksi fiyatlarında yüzde 38 ile yüzde 48 arasında zam yapıldı.

Alınan kararın ardından yeni fiyat tarifesi şöyle:

- Efeler’de şehiriçi özel halk otobüslerinde tam ücreti 7 liradan 10 buçuk liraya yükseldi,

- Ticari taksilerin taksimetre açılış fiyatı ise 12 buçuk lirayaya yükselirken, kısa mesafe ücreti 45 lira oldu.

"BİR YILDIR BEKLENEN ZAMDI"

Artan maliyetler nedeniyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) zam talebinde bulunduklarını ve yaklaşık 1 yıldır beklenen zam olduğunu belirterek, bu talebin görüşülerek karara bağlandığını açıklayan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç; "Efeler’de ticari taksilerin kilometre başı ücreti 12 buçuk lira olurken, turistik ilçelerde bu rakam biraz daha fazla oldu. İlçeler arası yolcu taşımacılığı yapan birlik minibüslerinin fiyat tarifeleri de mesafeye göre zamlandı. Bir yıldır beklediğimiz zamdı ve yüzde 38 ile 48 arasında zam yapıldı" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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