Uşak’ta Ramazan pidesi fiyatı belli oldu!

Uşak’ta, sayılı günler kalan Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı açıklandı.

Uşak’ta Ramazan pidesi fiyatı belli oldu!

Uşak Fırıncılar ve Unlu mamul İmalatçıları Esnaf Odası’nın talebi ile Uşak Belediyesi ve Valilikçe onaylanan tarifeye göre; bu yıl Ramazan ayında Uşak’ta 330 gram pide 10 TL, 450 gram pide 15 TL’den satılacak.

Uşak’ta 2021 yılında tek tip üretilen 350 gram 4 TL’den, 2022 yılında 330 gram pide 6 TL’den satılmıştı.

UŞAK BELEDİYESİ HENÜZ FİYAT AÇIKLAMADI

Geçtiğimiz yıl 300 gram pideyi 3,5 TL’den satan Uşak Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, bu yıl henüz pide fiyatlarını açıklamadı. Pide fiyatlarının Uşak Belediye Encümeni tarafından belirlenip, Başkan Mehmet Çakın tarafından onaylanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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