Altın fiyatlarına 'iflas' dopingi: Gram altında son 40 günün en yüksek seviyesi!

ABD tarihinin ikinci en büyük banka iflası olan Silicon Valley Bank’ın çöküşü finansal sistemde yayılabileceğine dair endişelere neden olurken düzenleyicilerin mevduat sahiplerini korumak için Pazar günü harekete geçmesine neden oldu.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin, ekonomi yönetimi tarafından hızlı bir şekilde alınan önlemlerle giderildiği bildirdi.

FED'İN FAİZ ARTIŞINA GİDECEĞİ ENDİŞESİ

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler ortadan kalktı. Bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs ise Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artışına gitmesini beklemediklerini duyurdu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın bugün bin 156 lira ile 3 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazanarak bin 146 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,19 artışla bin 140 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 880 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 620 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞTE

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde bin 875 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem