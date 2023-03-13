TOKİ, 'İlk Evim Arsa' kura tarihleri açıklandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen 'İlk Evim Arsa' kura tarihleri belli oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ, 'İlk Evim Arsa' kura tarihlerini duyurdu.
'İlk Evim Arsa' kapsamında 13-17 Mart tarihleri arasında kuraları çekilecek il ve ilçeler ise şöyle:
- Erzincan Merkez 550,
- Kırşehir Merkez bin 100,
- Bingöl Merkez 440,
- Aydın Merkez 165,
- Isparta Merkez 440,
- Afyonkarahisar Merkez bin 320,
- Balıkesir Merkez 2 bin 200,
- Aksaray Merkez 660,
- Kayseri Merkez bin 650,
- Konya Merkez 4 bin 400,
- Tunceli Merkez 110,
- Kars Merkez 330,
- Iğdır Merkez 330,
- Karabük Merkez 220,
- Trabzon Müşterek Arsa 495,
- Ağrı Merkez 275,
- Nevşehir Merkez 770,
- Uşak Merkez 330,
- Karaman Merkez 880,
- Trabzon Merkez 55,
- Denizli Merkez 550,
- Batman Merkez 550,
- Eskişehir Merkez 3 bin 300.
Kaynak: Gerçek Gündem
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