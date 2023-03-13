TOKİ, 'İlk Evim Arsa' kura tarihleri açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen 'İlk Evim Arsa' kura tarihleri belli oldu.

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TOKİ, 'İlk Evim Arsa' kura tarihleri açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ, 'İlk Evim Arsa' kura tarihlerini duyurdu.

'İlk Evim Arsa' kapsamında 13-17 Mart tarihleri arasında kuraları çekilecek il ve ilçeler ise şöyle:

- Erzincan Merkez 550,

- Kırşehir Merkez bin 100,

- Bingöl Merkez 440,

- Aydın Merkez 165,

- Isparta Merkez 440,

- Afyonkarahisar Merkez bin 320,

- Balıkesir Merkez 2 bin 200,

- Aksaray Merkez 660,

- Kayseri Merkez bin 650,

- Konya Merkez 4 bin 400,

- Tunceli Merkez 110,

- Kars Merkez 330,

- Iğdır Merkez 330,

- Karabük Merkez 220,

- Trabzon Müşterek Arsa 495,

- Ağrı Merkez 275,

- Nevşehir Merkez 770,

- Uşak Merkez 330,

- Karaman Merkez 880,

- Trabzon Merkez 55,

- Denizli Merkez 550,

- Batman Merkez 550,

- Eskişehir Merkez 3 bin 300.

Kaynak: Gerçek Gündem

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