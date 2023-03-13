TOKİ, 'İlk İş Yerim' kura tarihleri belli oldu!

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenen TOKİ kura çekimleri, 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başladı.

Bu gelişmeler sonrası Bakan Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'İlk İş Yerim' projesi kapsamında 10 bin iş yeri için kura çekimlerine başlandığını duyurdu.

"İLK İŞ YERİM' KURALARI 15 MART'TA BAŞLIYOR

Kurum, yayımladığı mesajında, “250 alt sektörü harekete geçiren “İlk Evim, İlk İş Yerim“ projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz” dedi.

'İlk İş Yerim' kapsamında 15 Mart'ta kuraları çekilecek il ve ilçeler şöyle:

- Aksaray’ın Merkez ilçesinde 220,

- Konya’nın Meram ilçesinde 308,

- Isparta’nın Merkez ilçesinde 271,

- Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 55,

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 44,

- Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bin 100,

- Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 88,

- İzmir’in Torbalı ilçesinde 77,

- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 81,

- Konya’nın Çumra ilçesinde 25,

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 276,

- Trabzon’un Of ilçesinde 286,

- Van’ın Edremit ilçesinde 275.

Kaynak: Gerçek Gündem