Dolar/TL'de tedirgin bekleyiş: İflas fırtınası sürüyor!

ABD'deki gelişmeler varlık fiyatlarında oynaklığı artırmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin fiyatlamalar da büyük oranda değişti. Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı.

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Dolar/TL'de tedirgin bekleyiş: İflas fırtınası sürüyor!

ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), SVB iflasının ardından mevduatların korunmasına ilişkin alınan kararları açıkladı ve SVB müşterilerinin mevduatlarına bugünden itibaren erişebileceklerini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, FDIC ve Fed'in önerilerini dinledikten ve ABD Başkanı Joe Biden ile istişare ettikten sonra FDIC'nin SVB kararının tüm mevduat sahiplerini tamamen koruyacak şekilde tamamlanmasını sağlayacak eylemleri onayladığı kaydedildi.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Söz konusu gelişmeler sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs ise Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artışına gitmesini beklemediklerini duyurdu.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Fed'in şahin adımlarını beklenenden daha önce sonlandırmak zorunda kalacağına yönelik fiyatlamalarla dolar endeksi 103,8'le 16 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

DOLAR/TL'DE YATAY SEYİR

Bu gelişmelerle dolar/TL cuma günü yüzde 0,1 artışla 18,9677'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,9540 seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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