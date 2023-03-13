Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, konut fiyatlarında Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 170'e yakın bir artış oldu.

Yaşanan artış sonrası Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, depremden sonra Ege Bölgesi ve diğer bölgelere göç başlarken, İzmir’de konut kira ve satış fiyatları arttı.

"KİRALAR 12 BİN TL'YE YÜKSELDİ"

İzmir'in değişik ilçelerinde şubeleri bulunan yetkili gayrimenkul danışmanı Altan Küçükbayraktar, "Fırsatçılığın önüne geçmeye çalışıyoruz. Foça, İzmir, Karabağlar'da olan konut ve kira artışları konusunda çok şikayetler geliyor. 3 milyon lira olan yerlere 7-8 milyon lira isteniyor. Yüzde 165-yüzde 170 civarında geçen seneye göre artışlar var. Pandemi sürecinde İzmir bölgesine talep arttı. 3 bin lira olan kiralar 12 bin liralara kadar yükseldi" dedi.

"KİRACILARI ÜZEN BİR DURUM"

Yetkili gayrimenkul danışmanı Ender Sındırgılıoğlu da, "Konut fiyatlarındaki artışın nedeni, yeterince konut olmamasından kaynaklanmaktadır. Yeterince konut olmadığı için mevcut değer artışı yükselmekte arz talep dengesi sağlanamamaktadır. Pandemi döneminde İzmir bölgesine talep artışıyla ister istemez fiyat artışları oldu. Kahramanmaraş depreminden sonra bulunduğu bölgeden ayrılan insanlar çevre illere gittiler. Çoğu İzmir, Balıkesir ve Çanakkale bölgesine yöneldi. Mülk sahiplerini sevindiren bir durum olsa da konut fiyatlarını etkiledi ve kiracıları üzen bir durum oldu. Geçen sene 1 milyon 750 bin liraya sattığımız dubleks konut şu anda 4 milyon 500 bin civarında" diye konuştu.

Kaynak: İHA