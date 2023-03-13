ABD'de banka iflasları sonrası altında ralli

ABD'nin en büyük 16'ncı bankası olan Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından Fed'in faiz artırımlarında yavaşlayabileceği yönündeki beklentiler, altında ralliye ne oldu.

ABD'de banka iflasları sonrası altında ralli

Perşembe günü 1115 lira seviyesinde olan gram altın (spot), pazartesi sabahı 1147 liradan işlem görüyor.

Çarşamba gününü 1813 dolar seviyesinde tamamlayan ons altın ise bugün 1181 dolardan fiyatlanıyor.

Çeyrek altın 1870 liradan satılıyor. Çeyrek altın, cuma gününü 1864 liradan noktalamıştı.

Yarım altın ise 3741 lira seviyesinde alıcı buluyor. Yarım altın, geçen haftanın son işlem gününü 3728 lira seviyesinde tamamlamıştı.

Önceki kapanışı 7435 TL olan cumhuriyet altını ise 7451 lira seviyesinde.

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