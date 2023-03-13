AKP'nin 'ekonomi planı'nda bir rekor daha: Cari açık ocak ayında rekor kırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi istatistiklerine göre, cari denge ocak ayında 9 milyar 849 milyon dolar açık vererek, rekor kırdı.

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AKP'nin 'ekonomi planı'nda bir rekor daha: Cari açık ocak ayında rekor kırdı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören 'Türkiye ekonomi modeli' planı yine işe yaramadı. Erdoğan'ın ekonomik planına göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

Bu gelilmeler sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı ödemeler dengesi istatistiklerine göre, Türkiye ekonomisi 2023'ün ilk ayında aylık bazda rekor cari açık verdi.

REKOR SEVİYELERE ÇIKTI

Verilere göre, ocak ayında cari denge 9,85 milyar dolarla rekor açık verirken, 12 aylık cari açık da 51,7 milyar dolarla 2014 yılının Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Daha önce 2011 yılının Mart ayında 9,4 milyar dolarlık cari açıkla rekor seviye kaydedilmişti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 12,4 MİLYAR DOLAR OLDU

Çekirdek denge göstergesi olan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2,6 milyar dolar fazla verdi. Verilere göre, Ocak ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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AKP Recep Tayyip Erdoğan
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