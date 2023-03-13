AKP'den EYT'lilere 'vergi affı' oyunu: Bağ-Kur prim borçları katlandı!

AKP tarafından 'Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi' olarak sunulan vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi affı kapsamına Bağ-Kur prim borçları da dahil edilirken, yasa kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvurabilecek.

BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI KATLANARAK ÖDENECEK

Ancak, Bağ-Kur prim borçlarında mevcut yasa baz alındığından prim borçları katlanarak gelirken, Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) Bağ-Kur prim borçlusu emekli olamayacak.

"BAĞ-KUR'LULARA YÜZYILIN KAZIĞI"

"Yüzyılın en kapsamlı affı, Bağ-Kur'lulara yüzyılın kazığı oldu" diyen Erdursun, "Asgari ücrete yapılan artışlar, Bağ-Kur prim borcunu artırdı. Yapılan son vergi affında mevcut yasadaki güncel prim borçları baz alındığı için prim borçları katlanarak geldi" dedi.

BAĞ-KUR PRİM BORCU KATLANDI

"Asgari ücret üzerinden Bağ-Kur'lunun günlük primi şu anda 115 TL" diyen Erdursun, "Geçen yıl bu rakam 75 TL'ydi. Ancak daha önce çıkan vergi aflarında o dönemin prim borcu ve gecikme faizleriyle birlikte borç oluşturuluyordu. Borcun peşin ödenmesi durumunda faizin yüzde 90'nu silindiği için daha düşük ödemeler yapılarak Bağ-Kur prim günleri alınabiliyordu. Yapılan son vergi affında ise, güncel tutarlarla birlikte 2 Eylül 2021'de 3750 gün için 36 bin 712 TL Bağ-Kur prim ödemesi gereken kişinin borcu şimdi 431 bin 250 TL oldu" ifadelerini kullandı.

"EYT'LİLER, 'NASIL OLSA PARA ALACAKLAR' DÜŞÜNCESİ"

"Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası Bağ-Kur prim borcu olanların emekli olamayacağını" hatırlatan Erdursun, "Çıkartılan yasa ile iktidarın amacının EYT düzenlemesi kapsamında emekli olacak kişilerin, 'nasıl olsa para alacaklar, emekli olmak için primlerini yatırmak zorundalar' diye düşündüklerini tahmin ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem