Uşak Belediyesi Halk Ekmek, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı

Uşak Belediyesi Halk Ekmek, Ramazan pidesi fiyatları belli oldu.

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Uşak Belediyesi Halk Ekmek, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı

Geçtiğimiz hafta, Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası 330 gram pidenin 10 TL’den 450 gram pidenin de 15 TL’den satılacağını duyurmuştu.

Uşak Belediye Encümeni de Uşak Halk Ekmek tarafından üretilen pide gramajı ve fiyatı konusunda bir karara vardı. Bu yıl Ramazan ayında belediye tarafından üretilecek pideler; 300 gram olacak ve 7 TL’den halka satılacak.

SADECE DAR GELİRLİ MAHALLELERDE SATILACAK

Uşak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; Uşak’ta dar gelirli insanların mübarek Ramazan ayında pide yiyebilmeleri için, 300 gram pidenin 7 TL’den satılması kararı alındığı, Uşak’ta fırıncı esnafı ile rekabet etmek gibi bir amaç güdülmediği ve Uşak Belediye Halk Ekmek tarafından üretilen pidelerin sadece dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallerde bulunan satış noktalarında yapılacağı vurgulandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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