EYT'de merak edilenler: EYT'li emekli olduktan sonra çalışırsa ne kadar maaş alır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece emekli olmak isteyenler için başvuru süreci de başladı.

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte birçok konu da merak edilmeye başlarken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından, 'EYT'li emekli olduktan sonra çalışırsa ne kadar maaş alır?' sorusuna yanıt verdi.

Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

- Asgari Ücretle çalışan EYT'li emekli olduktan sonra çalışırsa maaşı 638 TL artar.

- Asgari ücret Brüt 10.008 TL, net 8.506,80 TL'dir. Normal çalışanın brüt ücretinden 1.501,20 TL kesilir, net 8.506,80 TL,

- Emekli çalışandan ise 863,19 TL kesinti yapılır, net 9.144,81 TL alır.

EYT düzenlemesindeki ana başlıklar ise şöyle:

- 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.

- EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

- Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.

- Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

- Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.

- EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

- Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

- Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK'ya yapılabilecek.

- 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem