EYT'de merak edilenler: EYT'li emekli olduktan sonra çalışırsa ne kadar maaş alır?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 'EYT'li emekli olduktan sonra çalışırsa ne kadar maaş alır?' sorusuna yanıt verdi.

Son Güncelleme:
EYT'de merak edilenler: EYT'li emekli olduktan sonra çalışırsa ne kadar maaş alır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece emekli olmak isteyenler için başvuru süreci de başladı.

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte birçok konu da merak edilmeye başlarken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından, 'EYT'li emekli olduktan sonra çalışırsa ne kadar maaş alır?' sorusuna yanıt verdi.

Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

- Asgari Ücretle çalışan EYT'li emekli olduktan sonra çalışırsa maaşı 638 TL artar.

- Asgari ücret Brüt 10.008 TL, net 8.506,80 TL'dir. Normal çalışanın brüt ücretinden 1.501,20 TL kesilir, net 8.506,80 TL,

- Emekli çalışandan ise 863,19 TL kesinti yapılır, net 9.144,81 TL alır.

EYT'de merak edilenler: EYT'li emekli olduktan sonra çalışırsa ne kadar maaş alır? - Resim : 1

EYT düzenlemesindeki ana başlıklar ise şöyle:

- 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.

- EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

- Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.

- Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

- Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.

- EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

- Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

- Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK'ya yapılabilecek.

- 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
EYT - Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT emekli maaşı
Son Güncelleme:
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Aşçıların yaptığı küçük tüyo.. Pilava lezzet veren taktik Aşçıların yaptığı küçük tüyo.. Pilava lezzet veren taktik
Muz kabuğunu atmayın. Ayağınızın altına sürün.. Tam bir mucize Muz kabuğunu atmayın. Ayağınızın altına sürün.. Tam bir mucize
Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın geri çekildi! Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın geri çekildi!
ÇOK OKUNANLAR
55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri 55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri
7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! 7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Garanti Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonları ilgilendiren rakam Garanti Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonları ilgilendiren rakam
Dolar 19 TL'yi aştı, İslam Memiş yeni rakamı açıkladı: Tarih verdi! Dolar 19 TL'yi aştı, İslam Memiş yeni rakamı açıkladı: Tarih verdi!
4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı 4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı