Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın geri çekildi!

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık kriziyle artan endişeler alınan önlemlerle hafiflerken, Fed'in para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörülürken, altın fiyatlarında gerileme başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gözler çarşamba günü Fed’in alacağı faiz kararına çevrilirken, bin 226 TL ile rekor kıran gram altın yeni güne bin 208 TL seviyesinde başladı.

Dün piyasaların kapanışında gram altın günü bin 225 TL'den kapatmıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 9 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 5 liradan satılıyor.

ALTININ ONSU GERİLEDİ

Öte yandan yeni haftanın ilk işlem gününde 2 bin doları test eden altın, risk iştahının artmasıyla ikinci işlem gününde 1.971 dolara kadar çekildi.

Kaynak: Gerçek Gündem