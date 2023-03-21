Kuru bamyanın fiyatı gram altınla yarışıyor!

Bolu'da, binbir zahmetle kurutulan ve kilosu 800 ile 1000 TL'den alıcı bulan kuru bamya adeta gram altınla yarışıyor.

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Kuru bamyanın fiyatı gram altınla yarışıyor!

Anadolu'nun sevilen lezzeti kuru bamyanın kilosu Bolu'da 800 ile 1000 TL arasında satılıyor.

Mevsiminde sabah güneş görmeden özenle toplanarak kurutulan bamya, vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Kuru bamya, binbir zahmetle kurutulduktan sonra fiyatı 1000 TL'ye kadar çıkıyor.

"GRAM ALTIN NE KADAR FİYAT İSE O FİYAT"

Dükkanında kuru bamya satan aktar Mehmet Karaman, "Kuru bamya fiyatları 1000 TL. Normalde çiçek bamya diye tabir ettiğimiz kuru bamya bir gram altın ne kadar fiyat ise o fiyattaydı. Şuanda da aynı. Fiyatının bu kadar pahalı olmasının sebebi zahmetli olması. Her gün toplamak gerekir, ilgilenmek gerekir. Bence bu fiyatı hak ediyor" dedi.

"ESKİ RAĞBET YOK"

"Fiyatının yüksek olması sebebiyle o eski rağbet artık yok" diyen Karaman, "Eskiden genellikle hep 100 gram alırlardı. Artık 50 gram almaya başladılar. Özel bir toprak ürünü diyebiliriz. Aynı zamanda da çok faydalı bir bitki" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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