Ünlü Türk Kuruyemiş Markası Raflardan Kaldırılıyor

Almanya, Türkiye'nin ünlü kuruyemiş markasının ürünlerini raflardan kaldırma kararı aldı. Kararın markanın sağlık konusundaki eksikliklerinden dolayı alındığı aktarıldı.

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Ünlü Türk Kuruyemiş Markası Raflardan Kaldırılıyor

Türk kuruyemiş markası Hasret Kuruyemiş'in Almanya'da tüm marketlerden toplatıldığı öğrenildi.

Kamu Son Haber'in Alman basınından aktardığına göre, Hasret Kuruyemiş'in cips ve baharatlı leblebi ürünlerinin, alerjisi olanlara yönelik uyarı etiketinin eksik olduğu gerekçesiyle tüm marketlerden toplatılması kararlaştırıldı.

Ünlü Türk Kuruyemiş Markası Raflardan Kaldırılıyor - Resim : 1

Yanlış etiketleme sebebiyle son kullanma tarihi 22 Şubat 2025 ve parti numarası 02/2023 olan 200gr'lık paketlerdeki ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi istendi. Söz konusu ürünlerin fatura ibraz etmeksizin iade edilmesi halinde satın alma ücretlerini geri iade edileceği öğrenildi.

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Almanya
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