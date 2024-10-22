Ünlü Mobilya Devi İflas Bayrağını Çekti: Mahkeme tarih Verdi

Gaziantep’in önde gelen mobilya ve dekorasyon firmalarından As Mobilya, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Şirketin iflas sürecine karşı kendini korumak için aldığı bu karar, ticaret mahkemesince onaylandı.

Ünlü Mobilya Devi İflas Bayrağını Çekti: Mahkeme tarih Verdi

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren As Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, firmaya 3 ay süreyle geçici mühlet verdi. Bu süreçte şirketin borçları ve alacaklılarla olan ilişkileri, mahkeme tarafından atanan komiserin denetimine tabi olacak.

Ünlü Mobilya Devi İflas Bayrağını Çekti: Mahkeme tarih Verdi - Resim : 1

3 AY SÜRE VERİLDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan ilan şu ifadelerle duyuruldu:

“Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı As Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 17 Ekim 2024 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmiştir. Şirketin konkordato talebi 15 Ekim 2024 tarihinde açılan dava ile başlatılmış ve dava Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2024/846 esas numarasıyla kaydedilmiştir. Duruşma, 26 Aralık 2024 tarihinde saat 14:00’te yapılacaktır.”

Ayrıca, alacaklıların 7 günlük süre içinde itiraz etme hakkı bulunduğu ve şirketin ödemelerinin konkordato komiserlerinin onayına tabi tutulacağı belirtildi. Mahkemenin vereceği nihai karar ise firmanın geleceğini belirleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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