Ünlü Mobilya Devi İflas Bayrağını Çekti: Mahkeme tarih Verdi

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren As Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, firmaya 3 ay süreyle geçici mühlet verdi. Bu süreçte şirketin borçları ve alacaklılarla olan ilişkileri, mahkeme tarafından atanan komiserin denetimine tabi olacak.

3 AY SÜRE VERİLDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan ilan şu ifadelerle duyuruldu:

“Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı As Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 17 Ekim 2024 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmiştir. Şirketin konkordato talebi 15 Ekim 2024 tarihinde açılan dava ile başlatılmış ve dava Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2024/846 esas numarasıyla kaydedilmiştir. Duruşma, 26 Aralık 2024 tarihinde saat 14:00’te yapılacaktır.”

Ayrıca, alacaklıların 7 günlük süre içinde itiraz etme hakkı bulunduğu ve şirketin ödemelerinin konkordato komiserlerinin onayına tabi tutulacağı belirtildi. Mahkemenin vereceği nihai karar ise firmanın geleceğini belirleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi