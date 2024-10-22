250 Yıllık Ünlü Fırın İflas Etti: 120 Şubesi Bulunuyordu

120 şubesi bulunan 250 yıllık ünlü fırın iflas ettiğini duyurdu. Binlerce çalışanı bulunan fırın zincirinin kaç şubesini kapatacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

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250 Yıllık Ünlü Fırın İflas Etti: 120 Şubesi Bulunuyordu

Almanya'daki fırıncılar, son yıllarda giderek zorlaşan ekonomik koşullarla başa çıkmakta güçlük çekiyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyük zincirler ve süpermarketler karşısında rekabet edemez hale geldi. Enerji fiyatlarındaki artış ise bu durumu daha da kötüleştirdi. Son günlerde, birçok geleneksel fırın iflas ederken, bunlardan biri de Hechingen merkezli Sternenbäckerei oldu.

250 Yıllık Ünlü Fırın İflas Etti: 120 Şubesi Bulunuyordu - Resim : 1

120 ŞUBESİ BULUNUYORDU

Sternenbäckerei, Almanya genelinde 120 şubesi bulunan bir fırın zinciri olarak biliniyordu. İlkbaharda kendi yönetiminde iflas başvurusunda bulunan şirket, Schwäbische Zeitung'un haberine göre, Hechingen'deki ana üretim tesisini yıl sonuna kadar kapatmayı planlıyor. Bu durum, firmanın merkezi konumunda olması nedeniyle ciddi bir darbe anlamına geliyor. Kaç tane şubesinin kapanacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

250 Yıllık Ünlü Fırın İflas Etti: 120 Şubesi Bulunuyordu - Resim : 2

BİNLERCE ÇALIŞANI BULUNUYOR

Şirket, binlerce çalışanıyla birlikte belirsiz bir gelecek ile karşı karşıya. Ancak Gera (Thüringen) ve Spremberg (Brandenburg) şubeleri için umut verici gelişmeler var. Sternenbäckerei, bu lokasyonlarda faaliyetlerin devam etmesi için bir yatırımcı ile anlaşma sağlamayı umuyor. Spremberg’de iki, Gera’da ise üç şube bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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