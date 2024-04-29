Uçak biletlerine dev zam yapıldı, fiyatlara yansıdı!

Enflasyon ve kur krizi sonrası uçak biletlerine yeni zam yapıldı. Yeni zamma göre, yurt içi uçuşlarda tavan fiyat 3 bin 250 TL'ye yükseldi.

Uçak biletlerine dev zam yapıldı, fiyatlara yansıdı!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda başlatılan tavan fiyata yüzde 30 zam yapıldı.

Yeni uygulamayla birlikte uçağın yüzde 85’lik bölümü için tavan fiyat bin 650 TL'den 2 bin TL'ye, geri kalan yüzde 15'lik bölümü için 2 bin 500 TL’den 3 bin 250 TL’ye yükseltildi.

ZAMLI FİYATLAR YANSIDI

Kararın ardından iç hatlarda bilet satan firmalar gerekli düzenlemeleri yaparak zammı fiyatlarına yansıttı.

Uçak biletlerine dev zam yapıldı, fiyatlara yansıdı! - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl alınan karar ile uçağın koltuk kapasitesinin yüzde 85’ine kadar olan bölümü için bilet fiyatı en fazla bin 650 TL, geri kalan yüzde 15 oranındaki bölüm içinse 2 bin 500 TL olarak belirlenmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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