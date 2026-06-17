Türkiye'nin Sanayi Devleri Belli Oldu: Zirve Değişmedi, 4 Şirket İlk Kez İlk 10'da

İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 698,8 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu. TUSAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, ASELSAN ve Mercedes-Benz ise ilk kez en büyük 10 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başardı.

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Türkiye'nin Sanayi Devleri Belli Oldu: Zirve Değişmedi, 4 Şirket İlk Kez İlk 10'da
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İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasına göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 698 milyar 789 milyon lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

FORD OTOMOTİV İKİNCİ, STAR RAFİNERİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 698 milyar 789 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 538 milyar 268 milyon lirayla yine ikinci sıranın sahibi olurken Star Rafineri AŞ 327 milyar 854 milyon lirayla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

OYAK-RENAULT 2 SIRA YÜKSELDİ

Önceki yıl 6'ncı sırada bulunan OYAK-Renault 235,5 milyar lirayla 4'üncülüğe yükseldi. Onu 206,3 milyar liralık üretimden satışla Toyota Otomotiv, 165,7 milyar lirayla Arçelik izledi.

4 ŞİRKET İLK KEZ İLK 10'A GİRDİ

Geçen yılki listede ilk 10'da bulunmayan ve 11. sırada yer alan TUSAŞ'ın 140,9 milyar liralık üretimden satışla 7'nciliğe, 16. basamakta bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 138,8 milyar lirayla 8'inciliğe, 17. sıradaki ASELSAN'ın 130,2 milyar lirayla 9'unculuğa yükselmesi dikkati çekti.

Mercedes-Benz ise 127 milyar liralık üretimden satışla 12'ncilikten 10'unculuğa yükselerek ilk 10'a girdi.

Kaynak: AA

Etiketler
Tüpraş Ford Savunma Sanayi TUSAŞ ASELSAN
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