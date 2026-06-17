BDDK'dan Onay Çıktı: Yeni Banka Kuruluyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 10 milyar lira sermayeyle kurulacak Dost Katılım Bankası AŞ’ye kuruluş izni verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, aralarında BİM’in de bulunduğu ortaklar tarafından yeni bir katılım bankasının hayata geçirilmesinin önü açıldı.
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BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi. BDDK'nin söz konusu kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
BANKANIN KURULMASINA İZİN VERİLDİ
Buna göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kurucu ortaklar BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Desto Atık Yönetimi AŞ, Dost Global Danışmanlık AŞ, GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret AŞ ve Es Global Gıda Sanayi Ticaret AŞ tarafından Türkiye'de 10 milyar lira kuruluş sermayeli Dost Katılım Bankası AŞ unvanlı bir katılım bankasının kurulmasına izin verildi.
Kaynak: AA
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