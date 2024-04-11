Türkiye'nin petrol başkenti: Şırnak! Günlük 40 bin varil üretime ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Şehit Aybüke Yalçın Petrol Üretim İstasyonları’nda incelemelerde bulundu.

'Şırnak, Türkiye'nin Petrol Başkaneti Haline Geldi'

Türkiye Petrolleri’nin Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Esma Çevik Petrol Sahaları’ndaki çalışmaları yerinde görmek ve buradaki arkadaşlarıyla bayramlaşmak için geldiklerini belirten Bayraktar, 'Bugün bizim için müstesna bir gün. Hem Ramazan Bayramı'nı idrak ediyoruz hem de aynı zamanda bugün Cumhuriyet tarihinin bir rekoruyla buradayız. Bugün itibarıyla 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bugün itibarıyla Türkiye'de üretimimiz 100 bin varili toplamda geçmiş oldu. Şırnak açık ara Türkiye'nin net bir şekilde petrol şehri ve petrol başkenti konumuna gelmiştir.' dedi.

Hedef 95 Kuyu

Bakan Bayraktar, açıklamasının devamında, 'İnşallah daha gidecek yolumuz var. Yılbaşında '2024 sonu hedefimiz günde 100 bin varile çıkabilmek’ demiştik. Şu anda 33 kuyuda bu üretimi gerçekleştirdik. Kuyu başı ortalama üretimimiz 1200 varili geçmiş durumda. Hedefimiz olan 95 kuyuya geldiğimizde yıl sonunda bu rakamlara ulaşmış olacağız.' dedi.