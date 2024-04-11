Bank of America'dan altın tahmini: Bu rakamı aşacak!

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin tahminini güncelledi. Banka, gümüşün 30 doları, ons altının 3 bin doları aşacağını tahmin etti.

Bank of America'dan altın tahmini: Bu rakamı aşacak!

ABD'li bankacılık devi Bank of America (BofA), altın ve gümüş fiyatına ilişkin analizini yayınladı.

Banka, ons altın fiyatlarının 2025 yılına kadar 3 bin doları aşacağı öngörüsünde bulundu. Analize göre merkez bankalarından gelen güçlü talep ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte yatırımcılar piyasaya geri dönecek.

Banka, özellikle Çin Merkez Bankası'nın sadece 2023 yılında 200 tondan fazla sarı metal toplayarak altın piyasasını desteklediğini ifade etti. Ayrıca Çin'deki bireysel talebin güçlü seyrettiğine de vurgu yapıldı.

BofA, daha önce Fed'in 2024 yılının ilk çeyreğinde faizleri düşürmesi halinde ons altın için 2 bin 400 dolar tahminini yapmıştı. Son değerlendirmesinde tahminlerini yukarı çeken banka, ons altın için 3 bin dolar ve ons gümüş için 30 dolar öngörüsünü paylaştı.

Bu rakamlar altın için yüzde 28, gümüş için yüzde 8'lik yükselişe işaret ediyor. Ons altın, bugün 2 bin 353 dolar civarında işlem görüyor.

Bank of America, bakır fiyatlarının 2025 yılında ton başına ortalama 10 bin 750 dolar, 2026 yılında ise 12 bin dolara yükseleceğini tahmin etti. Alüminyum için fiyat tahmini ise 2 bin 250 dolar olarak gerçekleşti.

Etiketler
Altın Altın fiyatları
Emekliler bir kez daha ters köşe olacak: Beklenen zam enflasyonun altında Emekliler bir kez daha ters köşe olacak
Ben Bu Cihana Sığmazam’da kadro dağılıyor! Apar topar bir isim daha bıraktı Ben Bu Cihana Sığmazam’da kadro dağılıyor! Apar topar bir isim daha bıraktı
Airfryer'da patates kızartması böyle daha iyi oluyor! Çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyo Airfryer'da patates kızartması böyle daha iyi oluyor! Çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyo
Et fiyatları AB ortalamasının 30 katı arttı Et fiyatları AB ortalamasının 30 katı arttı
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan konuşurken tekledi: Canlı yayında prompter kazası Canlı yayında prompter kazası
Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı
Büyükşehir çalışanları belediyenin vinciyle define aradı! 300 yıllık tarihi eseri parçaladılar Büyükşehir çalışanları belediyenin vinciyle define aradı!
"Bayramda arayacağım" demişti: Erdoğan ile Özel'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı Erdoğan ile Özel'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Erdoğan bayramlaşmak için iki partinin liderlerini aramadı Erdoğan bayramlaşmak için iki partinin liderlerini aramadı