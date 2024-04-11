Et fiyatları AB ortalamasının 30 katı arttı

Türkiye’de et fiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 100.4 arttı. Avrupa’da Türkiye’den sonra et fiyatlarındaki en büyük artış yüzde 10.2 ile İzlanda’da görüldü. Sırbistan yüzde 9’luk artışla üçüncü olurken, Danimarka, Finlandiya, Çekya'da fiyatlar düştü.

Et fiyatları AB ortalamasının 30 katı arttı

Avrupa Birliği’nin İstatistik Ofisi Eurostat’ın şubat ayına ilişkin raporuna göre AB’nin 27 ülkesinde et fiyatları, geçen yılın şubat ayına göre ortalama yüzde 3.3 yükseldi.

Sözcü'den Tolga Uğur'un haberine göre, Türkiye’de et fiyatlarının şubat ayında yıllık bazda yüzde 100.4 artış göstermesiyle et fiyatlarındaki artış AB ülkelerini yaklaşık 30’a katlamış oldu.

DÜŞÜŞ OLAN ÜLKELER DE VAR

Avrupa’da Türkiye’den sonra et fiyatlarındaki en büyük artış yüzde 10.2 ile İzlanda’da görüldü. Sırbistan yüzde 9’luk artışla üçüncü olurken, Sırbistan’ı Bulgaristan ve Karadağ izledi. İspanya’da ise et fiyatları yüzde 4.7, İtalya’da yüzde 3.1, Almanya’da yüzde 3, Fransa’da ise yüzde 2.3 arttı. Danimarka’da et fiyatları yıllık bazda yüzde 0.6, Finlandiya’da yüzde 2.2, Çekya’da ise yüzde 5.1 oranında düştü.

MART'TA YÜZDE 18 ZAM

Bazı Avrupa ülkelerinde et fiyatları gerilerken Türkiye’de fiyatlar yükseliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre martta aylık enflasyon yüzde 3.1 olurken et fiyatları hızla arttı.

TÜİK verilerine göre martta kuzu eti yüzde 18.8, dana eti yüzde 14.7, tavuk eti yüzde 12.2 zamlandı.

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