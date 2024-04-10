ABD'de artan mortgage başvuruları faizleri de tetikledi

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 5 Nisan ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Verilere göre, geçen hafta mortgage başvuruları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 azalırken yeniden finansman başvuruları ise yüzde 10 arttı.

ABD'de artan mortgage başvuruları faizleri de tetikledi

ABD'de mortgage başvurularının yüzde 0,1 arttığı ve ortalama faiz oranının yüzde 7,01'e yükseldiği bildirildi. Ayrıca konut satın almaya yönelik başvuruların yüzde 5 azaldığı, ancak yeniden finansman başvurularının yüzde 10 arttığı belirtildi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 5 Nisan ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 azalırken yeniden finansman başvuruları yüzde 10 arttı. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,91'den 7,01'e çıktı. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,35'ten 6,46'ya yükseldi.

Fed'in Faiz Politikası Etkili Oldu

Mortgage Bankacılığı Birliği'nin Başkan Yardımcısı Joel Kan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri konusundaki temkinli duruşunu yinelediği ve bunun mortgage faiz oranlarını etkilediği aktardı.

Ayrıca, enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi ve ekonominin genel olarak direnç göstermesi de etkili oldu. Geçen hafta açıklanan güçlü istihdam verilerinin de faizler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu görüldü.

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