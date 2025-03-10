Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 21.00'de 37 bin 599 megavatsaatle, en düşük tüketim ise 09.00'da 27 bin 469 megavatsaatle kaydedildi.

ÜRETİMDE İTHAL KÖMÜR SANTRALLERİ ÖNDE

Günlük üretim verilerine göre, Türkiye'nin elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 23 ile ithal kömür santralleri aldı. İthal kömür santrallerini, yüzde 22,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 11,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 14 bin 651 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 2 bin 805 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA