Türkiye'nin En Çok Satan Otomobili İçin Yolun Sonu! 11 Yıllık Efsane Sona Erdi! Fiat Egea'nın Üretimi Resmen Durduruldu

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Türkiye otomotiv sektörüne damga vuran modellerden biri olan Fiat Egea için üretim dönemi resmen sona erdi. Tofaş, Bursa'daki fabrikasında gerçekleştirilen son bant indirme töreniyle Egea Sedan modelinin üretimini tamamladı. Böylece yıllardır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobilleri arasında yer alan Egea, sıfır üretim bandına veda etmiş oldu.

Stellantis Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., daha önce duyurduğu üretim planı doğrultusunda 30 Haziran itibarıyla Fiat Egea Sedan'ın üretimini sonlandırdığını açıkladı.

11 YILLIK BAŞARI HİKAYESİ SONA ERDİ

2015 yılında "Ezber Bozan Sedan" sloganıyla tanıtılan ve yurt dışında Fiat Tipo adıyla satışa sunulan model, kısa sürede Türkiye otomotiv pazarının en güçlü oyuncularından biri haline geldi. Uygun fiyatı, düşük işletme maliyetleri, yaygın servis ağı ve kolay yedek parça temini sayesinde hem bireysel kullanıcıların hem de taksi esnafı ile filo şirketlerinin en çok tercih ettiği otomobiller arasında yer aldı. Yaklaşık 11 yıl boyunca satış başarısını sürdüren Egea, Türkiye yollarının simge modellerinden biri olarak otomotiv tarihinde önemli bir yer edindi.

OTOMOTİV TARİHİNDE ÖZEL BİR YERE SAHİP

Sektör temsilcileri, Fiat Egea'yı geçmişte büyük ilgi gören Murat 124 ile Tofaş'ın Şahin ve Doğan gibi efsaneleşen modellerinin modern dönemdeki devamı olarak değerlendiriyor. Analistler ise üretimin sona ermesiyle birlikte özellikle giriş segmentindeki sedan otomobil pazarında kısa vadede önemli bir boşluk oluşabileceğine dikkat çekiyor.

BURSA FABRİKASINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Egea üretiminin sona ermesiyle birlikte Tofaş'ın Bursa fabrikasında da yeni bir dönem başlayacak. Şirketin daha önce açıkladığı strateji doğrultusunda boşalan üretim kapasitesi, Stellantis'in yeni nesil ticari araç platformlarına ve elektrikli ile hibrit araç projelerine ayrılacak. Üretim bandına veda eden Fiat Egea'nın, ikinci el pazarındaki güçlü konumu ve Türkiye yollarındaki yaygınlığı sayesinde uzun yıllar kullanılmaya devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi