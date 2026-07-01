Sürücülere Kötü Haber: İndirim Beklenirken Benzine Zam Kapıya Dayandı! Bu Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak

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ABD ile İran arasındaki gerilimin düşmesi ve savaşı sonlandırmaya yönelik adımlarla birlikte petrol fiyatlarında düşüş yaşayan piyasalar, akaryakıtta indirim beklerken zam haberiyle sarsıldı.

BRENT PETROL DÜŞÜYOR AMA...

Küresel piyasalarda Brent petrol, iki ülke arasındaki savaş gerilimi öncesindeki seviyelere geri dönerek varil başına 74 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Ancak ham petroldeki bu düşüşe rağmen, uluslararası piyasalarda benzinin ve motorinin metrik ton fiyatları yükseldi.

ZAM GELİYOR

Benzinde artış ise zammı tetikledi. Benzine, bu gece yarısı 2,19 TL zam bekleniyor. Sektör temsilcileri, eşel mobil sistemi gereği yapılacak ÖTV kesintisi sonrasında pompaya yansıyacak zam tutarın 55 kuruş olacağını söyledi.

MOTORİNDE DURUM NE?

Kaynaklar, motorinde şu anda bir artışın söz konusu olmadığını belirterek, "Motorin fiyatları da yukarı yönlü gidiyor. Ancak şu aşamada bir artış gündemde değil" dedi.

Kaynak: ANKA