Türkiye'nin Dev Lojistik Firması İflas Bayrağını Çekti! Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'ya Köprüydü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konkordato başvurusunun, Bulung Lojistik A.Ş. ile şirketin ortağı Yusuf Erkara tarafından yapıldığı öğrenildi. Mahkeme, şirketin mali durumunun gözetim altında değerlendirilmesi amacıyla 3 kişilik konkordato komiser heyetini görevlendirdi. Sürecin yasal çerçevede yürütülmesi için belirlenen ilk duruşma tarihi ise 15 Ekim 2025 olarak duyuruldu. Öte yandan, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklılar tarafından itirazda bulunabileceği bilgisi paylaşıldı.

13 YILLIK DENEYİME SAHİP, 5 ÜLKEDE FAALİYETTE

2012 yılında kurulan Bulung Lojistik, sınır ötesi ticareti kolaylaştırma hedefiyle yola çıkmıştı. Şirketin İstanbul’daki genel merkezine ek olarak Romanya (Timisoara), Bulgaristan (Sofya), Sırbistan (Belgrad) ve Irak (Bağdat) gibi önemli lojistik noktalarında da şubeleri bulunuyor. Geniş operasyon ağı ile uluslararası taşımacılığın yanı sıra satın alma ve gümrükleme gibi alanlarda da hizmet veriyor.

50’den fazla lojistik uzmanıyla çalışan firma, yalnızca taşımacılık süreçlerini yönetmekle kalmayıp, çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine de önem veriyordu. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve artan operasyon maliyetleri, şirketin finansal yapısını derinden etkiledi.

Kaynak: Haber Merkezi