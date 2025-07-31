Türkiye'nin Dev Lojistik Firması İflas Bayrağını Çekti! Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'ya Köprüydü
Türkiye ile Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında taşımacılık faaliyetleri yürüten İstanbul merkezli Bulung Lojistik Anonim Şirketi, mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirketin konkordato başvurusu, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kabul edilerek 24 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla 3 aylık geçici mühlet tanındı.
Konkordato başvurusunun, Bulung Lojistik A.Ş. ile şirketin ortağı Yusuf Erkara tarafından yapıldığı öğrenildi. Mahkeme, şirketin mali durumunun gözetim altında değerlendirilmesi amacıyla 3 kişilik konkordato komiser heyetini görevlendirdi. Sürecin yasal çerçevede yürütülmesi için belirlenen ilk duruşma tarihi ise 15 Ekim 2025 olarak duyuruldu. Öte yandan, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklılar tarafından itirazda bulunabileceği bilgisi paylaşıldı.
13 YILLIK DENEYİME SAHİP, 5 ÜLKEDE FAALİYETTE
2012 yılında kurulan Bulung Lojistik, sınır ötesi ticareti kolaylaştırma hedefiyle yola çıkmıştı. Şirketin İstanbul’daki genel merkezine ek olarak Romanya (Timisoara), Bulgaristan (Sofya), Sırbistan (Belgrad) ve Irak (Bağdat) gibi önemli lojistik noktalarında da şubeleri bulunuyor. Geniş operasyon ağı ile uluslararası taşımacılığın yanı sıra satın alma ve gümrükleme gibi alanlarda da hizmet veriyor.
50’den fazla lojistik uzmanıyla çalışan firma, yalnızca taşımacılık süreçlerini yönetmekle kalmayıp, çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine de önem veriyordu. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve artan operasyon maliyetleri, şirketin finansal yapısını derinden etkiledi.
Kaynak: Haber Merkezi