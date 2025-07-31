Sosyal Medyada Gördü, Yeni İşi Oldu: Türkiye'de Sadece 15 Kişi Yapıyor, Paraya Para Demiyor

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Çorum’da yaşayan 45 yaşındaki Deniz Midiliç, 7 yıl önce sosyal medyada gördüğü bir videodan etkilenerek başladığı yumurta kabuğu oymacılığında ustalaştı. Tavuk, kaz ve devekuşu yumurtalarının yanı sıra su kabağını da işleyerek sanata dönüştüren Midiliç, eserlerini Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.

BALKONDA BAŞLADI, ATÖLYE AÇTI

Asıl mesleği servis şoförlüğü olan Midiliç, yumurta kabuğu ve su kabağı oymacılığına olan ilgisini geliştirmek için önce Ankara’daki bir ustayla iletişime geçti. Gerekli ekipmanları temin ederek balkonunda çalışmalara başlayan Midiliç, zamanla artan üretimi nedeniyle Çorum’un tarihi Dikiciler Arastası’nda küçük bir atölye açtı. Burada tavuk, kaz ve devekuşu yumurtalarının yanı sıra su kabakları üzerine de oyma işlemleri yapan Midiliç, anahtarlık, magnet ve çeşitli dekoratif ürünler tasarlıyor. Dileyen müşterilerin istekleri doğrultusunda kişiye özel arma ve logolar da eserlere işleniyor.

TÜRKİYE’DE BU SANATI YAPAN SADECE 15 KİŞİ VAR

Midiliç, yumurta kabuğu oymacılığının Türkiye’de oldukça nadir yapılan bir sanat olduğunu vurguluyor. Çorum’da bu alanda tek isim olduğunu belirten Midiliç, ülke genelinde ise yalnızca 15 sanatçının bu işin ustası olduğunu ifade ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın somut olmayan kültürel miras sanatçıları arasına katılmak için başvuru yaptığını da aktaran Midiliç, sonuçları beklediğini söylüyor. Amacının sanatını belgelemek ve daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu belirten Midiliç, özellikle yetişkinleri el sanatlarıyla vakit geçirmeye ve bu alanda üretime teşvik ediyor.

Kaynak: İHA