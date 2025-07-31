Mehmet Şimşek'ten Turizm Geliri Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Turizm rakamlarını değerlendiren Şimşek, "Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor" dedi.

Mehmet Şimşek'ten Turizm Geliri Değerlendirmesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2. çeyrek turizm rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor" dedi.

Mehmet Şimşek'ten Turizm Geliri Değerlendirmesi - Resim : 1

Bakan Mehmet Şimşek'in sosyal medya açıklaması şöyle:

"Turizm gelirimiz 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 62,7 milyon kişiye ulaştı. Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor.

Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor."

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Kaynak: Haber Merkezi

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