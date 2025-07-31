Mehmet Şimşek'ten Turizm Geliri Değerlendirmesi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2. çeyrek turizm rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek'in sosyal medya açıklaması şöyle:

"Turizm gelirimiz 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 62,7 milyon kişiye ulaştı. Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor.

Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor."

Turizm gelirimiz 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 62,7 milyon kişiye ulaştı.



Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor.



Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya… pic.twitter.com/chI4aXgylW — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 31, 2025

Kaynak: Haber Merkezi