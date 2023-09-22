Türkiye kripto benimsemesi sıralamasında 26 ülke arasında 12. sırada

Kripto para piyasalarının oluşturduğu değere ve küresel çapta kriptonun ne kadar benimsendiğine ilişkin yeni bir rapor yayımlandı. Küresel refah istihbaratı şirketi New World Wealth tarafından sunulan veriler üzerinden hazırlanan araştırma, dünya çapında toplam kripto para yatırımcısı sayısının 425 milyon olduğunu ortaya koydu. Öte yandan rapor, 2 kripto yatırımcısından yaklaşık birinin (%49,1), piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimi sayılan Bitcoin’e portföyünde yer verdiğini gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Dünya nüfusunun yakın zamanda 8 milyarı aştığını biliyoruz. Buna göre, küresel nüfusun %5’inin kripto yatırımcısı olduğunu görüyoruz. 14-15 yıllık bir enstrümanın ulaştığı bu oran oldukça dikkate değer" dedi.

88 bin 200 kişi milyon oldu

Araştırmada, 88 bin 200 kişinin kriptoyla milyoner olduğu, kripto milyonerlerin 40 bin 500'ünün ise servetini Bitcoin ticaretine borçlu olduğu görüldü. Kripto milyarderlerin sayısı 22 olarak açıklanırken, Bitcoin ticaretiyle milyarder olan kişilerin sayısı 6 olarak kaydedildi. 100 milyon doların üzerinde kripto varlık tutan kişi sayısının ise 182 olduğu belirtildi.

Kripto milyonerlerin toplam yatırımcıların on binde ikisine karşılık geldiğini belirten Kafkas Sönmez, “Benzer durumun hisse senetleri gibi geleneksel yatırım araçları için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Kripto varlıklar da, tıpkı diğer tüm varlıklar gibi, kısa yoldan milyoner olmayı değil, birikim ve tasarrufları değerlendirmeyi vaat eder. Hangi araca, ne kadar yatırım yapacağı yatırımcıların inisiyatifindedir ve yatırımcılar, tercih ettikleri araca göre risk alır” ifadelerini kullandı.

Türkiye, inovasyon ve teknolojide 10; kripto benimsemesinde 12. sırada

Raporda bir de küresel kripto benimseme endeksine yer verildiğini vurgulayan Kafkas Sönmez, “Henley & Partners tarafından 750 veri noktasının 6 ana parametre, 19 alt parametre ve 29 gösterge üzerinden değerlendirilmesiyle ulaşılan sonuçlarda Türkiye’deki kripto benimsenmesine ilişkin de çarpıcı bulgular var. Benimseme sıralamasında Türkiye, 3,3 puanla 12. sırada konumlanıyor. Bu rakam Türkiye’yi kripto benimsemesi açısından bölgesinin lider ülkesi yapıyor. İnovasyon ve teknoloji filtresi seçildiğinde ise Türkiye’nin 10. sırada yer aldığını görüyoruz. Ülkemizin inovasyon parametresinde Hollanda, Avusturya, Lüksemburg gibi ülkelerden önce konumlanması Türkiye’deki kripto para borsalarının potansiyelini kanıtlıyor” diye konuştu.

“Regülasyon bağlamında gidecek yolumuz var”

Raporun regülasyon bağlamında da 26 ülkeyi kıyaslayan bir sıralama sunduğunu belirten Gate.io Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Türkiye, regülasyon bağlamında ise 26 ülke arasında sonuncu sırada konumlanıyor. Dünyanın en büyük 20 ekonomisini kapsayan G20 ülkelerinin dahi kripto ekosistemi için ortak düzenleyici çerçeve çalışmalarını 2027 sonuna kadar tamamlamayı planladığını düşündüğümüzde, bu ülkemizin konumunu çok da olumsuz değerlendirmemek gerekir. Kripto para ve blokzinciri, inovasyon ve teknolojiyle çok yol kat etse de, hâlâ oldukça yeni kategoriler. ‘Kriptoya açılan kapı’ mottosuyla 13 milyonu aşkın kullanıcıya 1.700'den fazla kripto para birimiyle işlem yapma olanağı sunan Gate.io Türkiye olarak, özellikle ABD’de yükselen kurumsal yatırımcı ilgisinin ve geleneksel finansal kuruluşların kripto odaklı adımlarının küresel çapta düzenleyiciler açısından da yol gösterici olacağını ve endüstrinin geleceğini güçlendireceğini düşünüyoruz.”