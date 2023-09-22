ABD'li banka, Türkiye'ye yönelik enflasyon tahminini artırdı!

ABD yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışının ardından enflasyon tahminlerini artırdı.

ABD'li banka, Türkiye'ye yönelik enflasyon tahminini artırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Merkez Bankası faiz artırımlarına hız verdi.

Böylece Merkez Bankası, yüzde 25 olan politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'a yükseltti.

ENFLASYON TAHMİNİ

Goldman Sachs, TCMB’nin 500 baz puanlık faiz artışının ardından yaptığı değerlendirmede, "yüzde 40 nihai faiz tahminimize yönelik yukarı yönlü riskler var. Enflasyonu yıl sonunda yüzde 70 bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

ABD'li banka, Türkiye'ye yönelik enflasyon tahminini artırdı! - Resim : 1

FAİZ TAHMİNİ

Ayrıca Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın yılın geri kalanında 'somut faiz artışları yapmaya devam etmesini' bekliyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, eylül ayı anket döneminde yüzde 67,22 olmuştu.

Merkez Bankası 2023 Eylül ayı faiz kararını açıkladıMerkez Bankası 2023 Eylül ayı faiz kararını açıkladıEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Enflasyon Merkez Bankası
Ezgi Mola rahatsızlığını açıkladı. Hayranları geçmiş olsun mesajları yağdırıyor... Ezgi Mola rahatsızlığını açıkladı. Hayranları geçmiş olsun mesajları yağdırıyor...
Dudaktan hastalık tahmini! Dudağınıza bakın ve hemen hastalığınızı öğrenin Dudaktan hastalık tahmini! Dudağınıza bakın ve hemen hastalığınızı öğrenin
Kapsamlı küresel ticaret verisi platformu Türkiye pazarına adım attı Kapsamlı küresel ticaret verisi platformu Türkiye pazarına adım attı
Yabancı yatırımcıların gözü Türk girişimlerde: İstanbul Dünya’da 1. sırada Yabancı yatırımcıların gözü Türk girişimlerde: İstanbul Dünya’da 1. sırada
ÇOK OKUNANLAR
Emeklinin ocak zam oranı belli oldu! İşte yeni maaşlar Emeklinin ocak zam oranı belli oldu
Mehmet ali Erbil 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor: 24 yaşındaki sevgilisi ortaya çıktı! Mehmet ali Erbil 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor
2 gündür haber alınamayan TRT muhabirinden acı haber 2 gündür haber alınamayan TRT muhabirinden acı haber
Bahçelievler'de kontrolden çıkıp duvara çarpan araçtaki 4 kişi öldü Kontrolden çıkıp duvara çarpan araçtaki 4 kişi öldü
Sıcaklıklar artıyor: Bazı illerde 40 dereceye yaklaşacak! Bazı illerde 40 dereceye yaklaşacak!