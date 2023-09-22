ABD'li banka, Türkiye'ye yönelik enflasyon tahminini artırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Merkez Bankası faiz artırımlarına hız verdi.

Böylece Merkez Bankası, yüzde 25 olan politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'a yükseltti.

ENFLASYON TAHMİNİ

Goldman Sachs, TCMB’nin 500 baz puanlık faiz artışının ardından yaptığı değerlendirmede, "yüzde 40 nihai faiz tahminimize yönelik yukarı yönlü riskler var. Enflasyonu yıl sonunda yüzde 70 bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

FAİZ TAHMİNİ

Ayrıca Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın yılın geri kalanında 'somut faiz artışları yapmaya devam etmesini' bekliyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, eylül ayı anket döneminde yüzde 67,22 olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem