Türkiye İnovasyon Haftası'nda Teknoloji ve AR-GE'nin Önemi Vurgulandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası 2024 etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojik gelişim yolculuğunu ve AR-GE’nin stratejik önemini değerlendirdi. "Out of the Box: Human, Culture, Model" temasıyla düzenlenen etkinliğin son gününde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Kacır, inovasyonun iş dünyası için artık bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Kacır, Türkiye’nin son yıllarda teknoloji ve inovasyon alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini, genç girişimcilerin yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda özgün projeler geliştirdiğini belirtti. Bu gelişmelerin Türkiye'yi teknoloji girişimciliğinde dünya sahnesinde güçlü bir oyuncu haline getirdiğini ifade eden Kacır, AR-GE ve inovasyona yapılan yatırımların küresel rekabette önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

"AR-GE VE TEKNOLOJİ YATIRIMI ZORUNLU HALE GELDİ"

Küresel ekonomide geleneksel iş modellerinin yerini hızla yenilikçi teknolojilere bıraktığını belirten Kacır, bu dönüşüm sürecinde AR-GE ve teknolojiye yapılan yatırımların sürdürülebilir başarı için hayati önem taşıdığını söyledi. Kacır, "Artık inovasyon ve dijitalleşme iş dünyası için bir tercih değil, zorunluluktur. Teknoloji odaklı ürün ve hizmetler sunma kapasitesi, rekabet avantajını belirleyen temel faktördür," dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI’NDA TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR"

Bakan Kacır, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusunun teknoloji girişimciliği alanında büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu girişimlerin Türkiye’nin küresel ekonomideki rolünü güçlendireceğini vurguladı. TEKNOFEST gibi projelerle genç yeteneklerin desteklendiğini ve yenilikçi fikirlerin ticari değer kazandığını hatırlatan Kacır, Türkiye’nin teknoloji girişimciliğinde altın çağını yaşadığını ifade etti.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİ"

Savunma sanayisindeki başarılarla dikkat çeken Kacır, milli ve özgün ürünlerin Türkiye’nin stratejik gücünü artırdığını vurguladı. Türkiye'nin, savunma teknolojileri alanında dışa bağımlılığı azaltarak kendi yerli ürünlerini geliştirme konusunda önemli mesafe kat ettiğini belirten Kacır, "Savunma sanayisindeki milli ürünlerimiz, savaş paradigmalarını değiştirerek küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor," dedi.

"YENİ TEŞVİK MEKANİZMALARI İLE YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMLARI DESTEKLENİYOR"

Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji yatırımlarını teşvik etmek amacıyla yeni mekanizmalar geliştirdiğini belirterek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı gibi projelerle ekonomiyi desteklemeyi amaçladıklarını söyledi. Türkiye'nin yatırımcılar için güvenli bir liman haline geldiğini ve bu yeni teşviklerle yüksek teknoloji yatırımlarının ivme kazanacağını ifade etti.

Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayiinden AR-GE ve inovasyona kadar birçok alanda büyük hedefler koyduğunu ve bu doğrultuda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğini belirterek, "Türkiye, teknoloji üretme ve geliştirme kapasitesiyle küresel rekabette adından daha fazla söz ettirecek" dedi

Kaynak: AA