Bakan Uraloğlu'ndan Hızlı tren Açıklaması: Oran Vererek Anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nda gerçekleştirdiği incelemeler sırasında Türkiye'nin ulaşım projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2002'den bu yana, ülkede çok modlu ulaşımı sağlamanın yanı sıra kıtalar arası kesintisiz ulaşımı hedefleyen uluslararası projeleri hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, bu projelerin başında Asya ve Avrupa arasında en kısa, güvenli ve ekonomik demir yolu koridoru olan İpek Demiryolu projesinin yer aldığını vurguladı.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın 2017 yılında hizmete açılmasıyla bu hedef doğrultusunda önemli bir adım attıklarını söyleyen Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne yüksek standartlı bir demir yolu ile bağlayacak kritik projelerden biri olduğunu ifade etti. Uraloğlu, proje tamamlandığında saatte 200 kilometre hızla ulaşım sağlanacağını ve hattın yük taşıma kapasitesinin de önemli ölçüde artacağını belirtti.

Toplam uzunluğu 229 kilometre olan Halkalı-Kapıkule Hattı’nın üç etaptan oluştuğunu belirten Bakan Uraloğlu, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabının yüzde 88'inin tamamlandığını ve 2025 yılı sonunda bitirilmesinin planlandığını açıkladı. 67 kilometrelik Ispartakule-Çerkezköy etabındaki çalışmaların ise hattın batı kesiminde başladığını belirten Uraloğlu, bu etap tamamlandığında İstanbul’un Halkalı İstasyonu'ndan Çerkezköy'e bağlanacağını ifade etti.

Türkiye’nin demir yolu ulaşımında önemli mesafeler kat ettiğini belirten Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 91 milyondan fazla yolcu taşındığını kaydetti. Ülkenin demir yolu altyapısını güçlendirmek adına sürdürülen projeler arasında Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep ve Bandırma-Bursa gibi hatların yapımına devam edildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, demir yolu projelerinin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade ederek, Türkiye’nin Avrupa ile olan ticari ve ekonomik bağlarını bu projeler sayesinde daha da güçlendireceklerini vurguladı. Hattın tamamlanmasıyla Türkiye’nin Avrupa'ya bağlanan Trans-Avrupa Ulaşım Ağı'na entegre olacağını ve bölgesel ticaretin canlanacağını ifade eden Uraloğlu, hızlı trenlerin iki kıta arasındaki ulaşımı daha verimli hale getireceğini söyledi.

Kaynak: AA