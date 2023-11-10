Turkcell üst yönetiminde deprem: Hepsinin görevine son verilid!

Telekominikasyon şirketi Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şirkette organizasyon değişikliğiyle ilgili açıklama yaptı.

Turkcell’in açıklamasında, Kurumsal ve Ev Satış Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcılığı, Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı, Dijital Servisler ve Çözümler Genel Müdür Yardımcılığı, Strateji Genel Müdür Yardımcılığı ve Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığı’nın kaldırıldığı belirtilerek ilgili genel müdür yardımcılarının görevlerinden ayrıldığı aktarıldı.

Yapılan atamalar şu şekilde:

"Satış Genel Müdür Yardımcılığı oluşturulmuş ve Kadri Özdal Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır.

Pazarlama ve Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcılığı oluşturulmuş ve Murat Akgüç Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır.

Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na, mevcut Genel Müdür Yardımcısı yerine, Şirketimizde halihazırda İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Erkan Durdu vekaleten atanmıştır.

Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na, mevcut Genel Müdür Yardımcısı yerine, Vehbi Çağrı Güngör atanmıştır.

Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Şirketimizde Kurumsal Hukuk İşleri Direktörü olarak görev yapan Ali Uysal atanmıştır."