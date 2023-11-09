İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda ekmeğin fiyatı 8 TL'ye çıktı.

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İstanbul'da ekmeğe zam geldi

Asgari ücretle ve hayat pahalılığıyla yaşam mücadelesi veren vatandaşın, iğneden ipliğe her gün gelen zamlarla boynu bükülüyor.

İstanbul'da ekmeğe zam geldiği öğrenildi.

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre, İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltildi.

İTO’nun kasım ayı meclis toplantısındaki oylama sonucunda, İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında da 200 gram ekmek için 6,5 TL'lik azami fiyat belirlenmişti.

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