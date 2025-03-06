Türk Tarih Kurumu Duyurdu: Resmen Ücretsiz Oldu

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, koleksiyonlarda bulunan toplam 6 bin kitap ve derginin ücretsiz olarak okuyuculara uzaktan erişime açıldığı duyurusunu yaptı.

Özgen, kurumun kütüphane koleksiyonlarında yer alan toplam 6 bin elektronik dergi ve kitabı ücretsiz olarak uzaktan erişime açtıklarını belirtti.

Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuyucuların, kütüphanede ve arşivdeki önemli el yazmaları ile kitaplara daha rahat ulaşabilmesi için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıl koleksiyonlarında bulunan 16 bin nadir eseri ve 2 bin 200 el yazmasını uzaktan erişime açtıklarını dile getiren Özgen, ayrıca geçen sene TTK Kütüphanesi'nin kataloglarında kayıtlı ve koleksiyonlarında yer alan 170 bin pozluk süreli yayını uzaktan okuyucunun hizmetine sunduklarını bildirdi.

Çalışmalarının sürdüğünü anlatan Özgen, "Kütüphanemizin koleksiyonlarında bulunan, kütüphanemiz tarafından uzun yıllardır satın alınan ve okuyucuların hizmetine sunulan 6 bin elektronik dergi ve elektronik kitabı ücretsiz olarak uzaktan erişime açtık. Kütüphanemizin abone olduğu önemli veri tabanlarından 3 tanesini de okuyucularımız için uzaktan erişime sunduk." dedi.

Okuyucuların, kitapları indirebileceklerini belirten Özgen, "Kütüphane hizmetimiz abonelikle çalışıyor. Okuyucularımız abone oldukları takdirde ücretsiz olarak indirip kullanabilecekler." diye konuştu.

YÜZ BİNLERCE KAYNAK ÜCRETSİZ ERİŞİME AÇILDI

TTK Kütüphanesi, veri tabanı üyeliklerini de yenileyerek, yüz binlerce kaynağı araştırmacıların hizmetine sundu.

Kütüphanenin abone olduğu 3 veri tabanında, çeşitli disiplinler ve bilimsel geleneklerden kronik çalışmalardaki en son araştırmaları bir araya getiren "Encyclopedia of the Medieval Chronicle" okuyucuya sunuldu.

Kullanıcılar, sosyal ve beşeri bilimler alanında yayımlanan 300'den fazla dergi, 7 bin 500 cilt ve 150 bin makaleye erişim imkanı veren "Brill Online Journals Collection" ve İslam dünyasıyla ilgili tüm konu alanlarını kapsayan yayınların uluslararası sınıflandırılmış bibliyografik bilgilerine farklı Avrupa dillerinde erişim sağlayan "Indeks Islamicus" veri tabanlarına da uzaktan erişebilecek.

Araştırmacılar, veri tabanları, e-kitaplar ve e-dergilerin yanı sıra TTK Kütüphanesi koleksiyonunda kayıtlı 17 bin 136 nadir eser, yazma eser, süreli yayın, harita ve rölöveler ile 3 milyon 100 bin poz dijital görüntüsüne Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA