Tesla’da Rüzgar Tersine Döndü, Büyük Düşüş Başladı! Piyasaları Karıştıracak Gelişme

DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Tesla’nın Avrupa’da yaşadığı bu sert düşüşte birkaç önemli etken öne çıkıyor:

Model Y’de Değişim Süreci: Güncellenmiş Model Y, Ocak ayının sonunda Avrupa’da satışa çıktı. Eski modele olan talebin düşmesi, şirketin genel satışlarını olumsuz etkiledi. Ancak bu düşüşün geçici olup olmadığı henüz net değil.

Elon Musk’ın Avrupa Siyaseti Üzerindeki Etkisi: Tesla CEO’su Elon Musk’ın, Avrupa'daki aşırı sağ partilere verdiği destek, marka algısını olumsuz etkiledi. Özellikle Almanya ve Fransa gibi büyük pazarlarda bu durumun Tesla’ya zarar verdiği düşünülüyor.

Model 3’te Sert Düşüşler: Model 3 satışları, Almanya’da %40, Fransa’da ise %60 oranında geriledi. Bu, Tesla'nın Avrupa’daki satış kaybının yalnızca Model Y kaynaklı olmadığını, genel bir talep düşüşü yaşandığını gösteriyor.