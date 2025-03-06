Tesla’da Rüzgar Tersine Döndü, Büyük Düşüş Başladı! Piyasaları Karıştıracak Gelişme
Elektrikli otomobil devi Tesla, Avrupa pazarındaki kan kaybını Şubat ayında da sürdürdü.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %43 oranında geriledi. En sert düşüşlerden biri ise Almanya'da yaşandı. Tesla’nın Almanya’daki teslimatları %70 oranında azaldı.
Avrupa’da Şubat ayına ait verileri açıklanan 9 ülkenin rakamlarına göre Tesla, 12.153 araç teslimatı gerçekleştirdi. Ocak ayına kıyasla satışlarda toparlanma gözlemlense de, yıllık bazda ciddi bir düşüş yaşanıyor. Tesla’nın küresel satışları, 2023 yılında on yıl aradan sonra ilk kez düşüş kaydetmişti. Eğer şirket bu eğilimi tersine çeviremezse 2025 yılı daha da zor geçebilir.
ALMANYA’DA %70'LİK DEV KAYIP
Tesla’nın Avrupa’daki en büyük pazarlarından biri olan Almanya, şirket için adeta kabusa döndü. 2023 yılının Şubat ayında 6.000’den fazla araç teslim eden Tesla, bu yıl aynı dönemde yalnızca 1.429 araç satabildi. Bu da %70’lik dramatik bir düşüş anlamına geliyor.
BİRLEŞİK KRALLIK’TA TEK BAŞARI HİKAYESİ
Tesla’nın Avrupa'daki satışlarını artırmayı başardığı tek ülke ise Birleşik Krallık oldu. Şirket, burada Şubat ayında 3.851 araç teslim etti ve satışlarını geçen yıla kıyasla %7,7 artırmayı başardı.
DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?
Tesla’nın Avrupa’da yaşadığı bu sert düşüşte birkaç önemli etken öne çıkıyor:
Model Y’de Değişim Süreci: Güncellenmiş Model Y, Ocak ayının sonunda Avrupa’da satışa çıktı. Eski modele olan talebin düşmesi, şirketin genel satışlarını olumsuz etkiledi. Ancak bu düşüşün geçici olup olmadığı henüz net değil.
Elon Musk’ın Avrupa Siyaseti Üzerindeki Etkisi: Tesla CEO’su Elon Musk’ın, Avrupa'daki aşırı sağ partilere verdiği destek, marka algısını olumsuz etkiledi. Özellikle Almanya ve Fransa gibi büyük pazarlarda bu durumun Tesla’ya zarar verdiği düşünülüyor.
Model 3’te Sert Düşüşler: Model 3 satışları, Almanya’da %40, Fransa’da ise %60 oranında geriledi. Bu, Tesla'nın Avrupa’daki satış kaybının yalnızca Model Y kaynaklı olmadığını, genel bir talep düşüşü yaşandığını gösteriyor.